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商品期货 | 2011年 11月 18日 星期五 00:34 BJT

〔国际油市〕12月3日止四周OPEC石油日均出口料将增加85万桶--分析师

路透伦敦11月17日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至12月3日的四周内,石油日均出口料将增加85万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至12月3日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,348万桶,截至11月5日止四周原油出口量为2,263万桶.

Oil Movements称,此次海运出口原油的升幅是两年来最高,受炼厂需求推动.

OPEC产油量占全球总产量的逾三分之一.(完)

浏览OPEC相关报导,请点选[OPEC-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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