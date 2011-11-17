〔国际油市〕12月3日止四周OPEC石油日均出口料将增加85万桶--分析师

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦11月17日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至12月3日的四周内,石油日均出口料将增加85万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至12月3日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,348万桶,截至11月5日止四周原油出口量为2,263万桶.
Oil Movements称,此次海运出口原油的升幅是两年来最高,受炼厂需求推动.
OPEC产油量占全球总产量的逾三分之一.(完)
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--编译 母红;审校 李军
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。