版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 02:08 BJT

〔表格〕美国财政部标售的10年期TIPS得标利率为0.099%,投标倍数为2.64

路透华盛顿11月17日电---美国财政部称,其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.099

中值 0.030

低值 -0.107

价格/得标

价格 105.733846

高值得标比率 6.08%

投标倍数 2.64

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 11,000,022,400

总投标 29,023,342,400

竞争性投标得标 10,977,605,000

非竞争性投标得标 22,417,400

FED附加 498,401,700

初级市场交易商投标 19,742,000,000

初级市场交易商得标 4,618,520,000

直接投标 2,342,000,000

直接投标得标 1,275,000,000

间接投标 6,916,925,000

间接投标得标 5,084,085,000

发行细节

发行日 2011/11/30

到期日 2021/07/15

CUSIP码 912828QV5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐