〔英国债市〕英债跟随德债回落,因传言欧洲央行将帮助欧元区国家

* 英债期货收跌65个跳动点,报130.57

* 策略师称欧洲央行将扶助欧元区的传言打压核心公债

* 意大利总理讲话和强劲的美国数据提振人气

路透伦敦11月17日电---英债期货周四跟随德债回落,整日走势震荡,因有关欧洲央行可能帮助负债累累的欧元区国家的臆测令焦虑不安的投资者有所释然.

策略师称,意大利新总理制定的一项经济计划也提供了一线希望,之前数周市场担忧欧元区债务危机是否会失控.

12月英债期货FLGZ1收跌65个跳动点,报130.57,跑赢可比德债期货FGBLc1,後者收跌83个跳动点.

现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR上扬1个基点,报2.235%,与可比德债收益率差基本持稳在35个基点.

策略师称,包括英债在内的核心公债走势大幅震荡,在西班牙公债标售结果不佳,引发对欧元区债务危机可能扩散的忧虑後,核心公债在上半日的交易中攀升.

今日进行的西班牙公债标售得标利率为1997年以来最高,法国进行的两年期和四年期公债标售得标利率跳升约0.5个百分点.

分析师称,强于预期的美国初请失业金人口数据可能也扶助提振风险意愿,损及英债和其他核心公债的避险吸引力.

今日公布的数据显示,英国零售销售意外跳升,英债一度削减涨幅.不过,分析师警告不要过度解读表现不稳的零售数据,称英国消费者信心仍处于极低水平.(完)

--编译 母红;审校 李军

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