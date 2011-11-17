〔美国债市〕市场仍热火朝天,本周新发债规模或触及250亿美元大关

路透纽约11月17日电---发债企业周四继续蜂拥进场发行新债,本周新债发行规模或触及250亿美元大关的预期升温.

本周到周三为止,发债规模达193.9亿美元,令本月新债发行总规模超过610亿美元.

今日可能还会有45-50亿美元左右的新债发行,首先便是Westpac(WBC.AX)发行的10亿美元五年期担保债券.据闻价格为互换中值加码115个基点,与本周稍早澳新银行(澳盛银行,ANZ)的发债成本相同.主承销商为巴克莱/美银美林/野村/Westpac.

与本周其它时间相同,发债企业和承销商无视股市动向,纷纷推出新债.早盘结束时,道琼工业指数跌83.66点,报11,821.90点,对欧洲主权国借贷成本不断上涨的忧虑抵消了美国初请失业金人数下降和房屋开工高于预期的影响.

IG17 CDX扩阔2.5个基点,报136.5.而HY 17 CDX跌0.4375至89.8750.美国10年期公债收益率(殖利率)为1.983%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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