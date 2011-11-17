〔纽约期市〕ICE可可下挫至两年半低位,因巴西收割加速和商品市场普跌

路透纽约/伦敦11月17日电---美国可可期货周四下挫至约两年半最低,可可期货原本已因西非加快收割步伐而承压,商品市场普跌增加了可可的压力.

原糖下滑至五个月低位,咖啡亦下跌,因商品交易担心欧洲债务危机恶化,可能开始蚕食原材料需求.开盘几无变动的美股下跌约2%.

纽约市场交投最活跃的指标3月可可期货CCH2大跌31美元,收报每吨2,505美元,盘中下跌至2,490美元,为两年半新低.

伦敦3月可可期货LCCH2下滑4英镑,收报每吨1,604英镑.

"可可收割进入高峰期,"商品基金Atlantic Capital Advisors的交易操作部主管Nick Gentile说.

现在来自科特迪瓦(象牙海岸)的可可到港速度快于上季同期,此前开局缓慢.

Coffee and Cocoa Bourse (BCC)称,收割季从10月开始至11月13日,抵达科特迪圣佩德罗港口的可可达到12.922万吨,较上年同期上升近5%.

原糖期货下跌,马来西亚和突尼西亚买入也未能提振原糖价格.

在1756 GMT,ICE-3月原糖期货SBH2跌0.36美分,收报每磅24.16美分,盘中触及6月8日来最低的24.14美分.伦敦3月白糖期货LSUH2挫6.60美元,至每吨629.00美元.

在1758 GMT,ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCH2跌2.30美分,报每磅2.3675美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2收跌17美元,报每吨1,853美元.(完)