〔欧元债市〕西班牙公债收益率在该国标售公债後上升,ECB购买公债

* 法国较可比德债和西班牙较可比德债收益率差双双触及欧元面世以来的高位

* 西班牙公债标售中,得标利率处于危险水平

* 欧洲央行购买公债,带动意大利和西班牙公债收益率脱离高位

路透伦敦11月17日电---西班牙公债较可比德债收益率差周四触及欧元面世以来的新高,此前在西班牙公债标售中,市场需求疲弱,令人担心欧元区危机可能将失控,并可能导致欧元区四分五裂.

西班牙借贷成本升至该国加入欧元区以来的最高位,接近7%的重要心理关口,许多人认为这是融资难以为继的水准.

西班牙10年期公债收益率尾盘时脱离高位,意大利公债收益率下跌,因欧洲央行干预了市场,意大利新总理誓言进行更多经济改革.

但危机蔓延至核心欧洲的迹象,加剧了决策者采取行动解决危机的压力.

西班牙/德国10年期公债收益率差触及500个基点上方的欧元面世以来的最高水准,此前西班牙在10年期公债标售中的得标利率较高,周日该国将举行国会选举.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB盘中高见6.82%,尾盘时拉回至6.5%,当日仍上涨.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB报6.9%,脱离当日高位7.3%,但仍接近融资难以为继的水准.

一位交易商称,"中午以来出现欧洲央行非常积极的买盘,"

法国/德国10年期公债收益率差FR10YT=TWEBDE10YT=TWEB一度升至206个基点,为欧元面世以来的首次,尾盘时回落至177个基点,一位交易商指因受空头回补影响.

德国公债因近期人们的忧虑而受益,但美国经济数据良好,给市场人士以获利了结的机会,德债期货FGBLc1跌83个基点,至137.32.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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