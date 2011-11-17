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市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 06:04 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货劲挫3.9%,因出口需求不振和玉米回落

路透芝加哥11月17日电---美国CBOT软红冬小麦期货周四跌至逾四个月最低,交易商称,受累于出口需求不振和玉米价格大幅走低.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ1在5.90-1/4美元触底,为7月5日以来最低.

美国农业部称,上周出口销售小麦33.46万吨(新作和旧作合计),低于预估的35-45万吨.

料下周初得克萨斯州东北部和俄克拉荷马州东部将出现对作物生长有利的降雨.

到11月16日,俄罗斯农户收割小麦5,940万吨,高于上年同期的4,350万吨.

12月小麦期货WZ1收跌24-1/4美分,报每蒲式耳5.92-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为119,289口.(完)

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--编译 母红;审校 于春红

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