〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货劲挫3.9%,因出口需求不振和玉米回落

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月17日电---美国CBOT软红冬小麦期货周四跌至逾四个月最低,交易商称,受累于出口需求不振和玉米价格大幅走低.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ1在5.90-1/4美元触底,为7月5日以来最低.
美国农业部称,上周出口销售小麦33.46万吨(新作和旧作合计),低于预估的35-45万吨.
料下周初得克萨斯州东北部和俄克拉荷马州东部将出现对作物生长有利的降雨.
到11月16日,俄罗斯农户收割小麦5,940万吨,高于上年同期的4,350万吨.
12月小麦期货WZ1收跌24-1/4美分,报每蒲式耳5.92-1/2美元.
CBOT小麦预估成交量为119,289口.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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