〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因出口缓慢且欧债危机担忧升温

路透芝加哥11月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,因美国玉米出口缓慢,且对欧元区债务危机的担忧升温.

交易商表示,玉米市场受美元走强、油价下滑、股市大跌、美国农业部周度出口销售报告显示玉米出口量低以及MF Global破产引发的交投犹豫合力打压.

负责为MF Global Holdings LtdMFGLQ.PK经纪商-交易商分支清算的托管方的赢得法庭允许发放2.5亿美元现金,令该公司破产以来账户一直冻结的客户松了口气.

美国农业部称上周美国玉米出口销售20.89万吨,低于预估的35-60万吨.

上周美国玉米出口销售连续第二周下滑,降至13个月最低,因来自其他国家的低价竞争激烈.

泰国饲料加工商本周购入15万吨澳洲饲料用小麦,1-2月付运.马来西亚谷物加工商在市场寻求购买6万吨玉米,明年初交货.

一农业气象学家周四表示,美国中西部至周六天气更干燥,将有助于加快2011年度玉米和大豆作物最终阶段的收割.

CBOT-12月玉米合约CZ1收挫28-1/4美分,报每蒲式耳6.14-1/2美元.

12月合约跌穿所有关键移动均线切入位,九日相对强弱指标(RSI)为31.

今日CBOT玉米预估成交量为416,427口.(完)

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