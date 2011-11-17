〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下跌1.5%,受玉米期货跌势拖累

路透芝加哥11月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌1.5%,与CBOT玉米期货走势一致,後者大挫4%,交易商指,因出口不振,以及风险厌恶情绪令商品价格全面跳水.

投资者似乎正结清数种大宗商品的多头仓位,因对欧债危机的忧虑日增且美股下跌.

CBOT-1月大豆合约SF2盘中一度跌至每蒲式耳11.62美元的近一年低点.

CBOT豆粕和豆油期货跟随大豆走低.豆粕寻得少量基本面支撑,交易商出脱多头豆油/空头豆粕利差.

尽管近来中国购买美国大豆且北京方面交易商预期可能会进一步买入,但大豆市场下跌.

美国农业部证实向中国售出42万吨2011/12年交割的大豆.

美国农业部还公布上周大豆出口销售为75.13万吨(包含新旧作),高于预估的50-70万吨,其中51.71万吨卖给中国.

CBOT-1月大豆合约SF2上扬19-1/2美分,报每蒲式耳11.68-1/4美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1跌1.08分,报每磅51.40美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1跌1.9美元,收报每吨294.5美元.

今日CBOT大豆预估成交量为165,842口,豆油为117,740口,豆粕为83,139口.

以下为CBOT农产品期货在1957 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 614.50 -28.25 -4.4% -2.3%

CBOT大豆Sc1 1168.25 -19.50 -1.6% -16.2%

CBOT豆粕SMc1 294.50 -1.90 -0.6% -20.5%

CBOT豆油BOc1 51.40 -1.08 -2.1% -11.0%

CBOT小麦Wc1 592.50 -24.25 -3.9% -25.4%

CBOT稻米RRc1 1471.50 -24.00 -1.6% 5.1%

NYMEX原油期货CLc1 99.18 -3.41 -3.3% 8.5%

道琼工业指数.DJI 11,735 -170 -1.4% 1.4%

现货金XAU= 1719.40 -42.89 -2.4% 21.1%

欧元/美元EUR= 1.3468 0.001 0.1% 0.9%

美元指数.DXY 78.2480 0.2320 0.3% -1.0%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1898 14 0.7% 7.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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