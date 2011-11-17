〔金属期市〕期铜下挫3%,因商品市场普跌

* 期铜下跌,和一众较高风险资产一起下滑

* 西班牙和法国面临借贷成本急升的问题

* 中国贸易顺差呈现下降趋势

路透纽约/伦敦11月17日电---铜价周四录得近三周来最大单日跌幅,期铜跌势在尾盘扩大,跟随股市跌势加速,且期铜跌穿利空技术水准,近期价格可能继续承压.

另一轮激励人心的美国经济数据和印尼供应受限未能阻止铜价下滑,因广泛市场仍然聚焦在欧洲,西班牙借贷成本不断上升燃点投资者担忧欧元区债务危机持续下去的话,危机将可能进一步扩散及将继续抑压工业金属需求.

"我们对基本金属後市前景持谨慎态度."ThomsonReuters-GFMS Metals Consulting董事总经理Neil Buxton表示,"为满足金融市场,欧盟将长期节衣缩食,这对工业商品的潜在成长不利.需求前景在改善前会先恶化."

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3下跌185美元,或2.4%,收报每吨7,545美元,录得11月1日来最大单日跌幅.盘後交易中,LME期铜跌势加速,触及低位7,450美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1跌10.20美分,或约3%,收于每磅3.3825美元,接近盘中3.3625-3.4920美元交投区间低端.

分析师说,铜价跌至上升三角形态下档後技术卖盘进场,这走势可能启动进一步跌势.

"这种情况不利...目前我们预期期铜将下跌至3.20美元区域的低端,"HeritageWestFutures.com期货分析师Ralph Preston说.

由于沽盘加速,成交也放量.汤森路透初步数据显示,纽约尾盘时,成交量超过6.5万口,较30日均值高出接近12%.

伴随全球股市下跌,金属价格跌势积累动能,此前西班牙在公债标售中的得标利率升至接近7%,使市场持续担忧欧债危机扩散.

投资人没有理会向好的经济数据.美国公布,上周初请失业金人数触七个月低位,10月建筑许可强劲反弹.

欲浏览COMEX期铜技术图表,请点选:(link.reuters.com/zec25s)

中国商务部部长助理俞建华周四表示,目前中国贸易顺差呈现下降趋势,其占国内生产总值(GDP)比重约达1.4%,处于合理区间.受累欧美经济不景气,中国10月出口同比增速创八个月新低,当月贸易顺差为170.3亿美元,远低于市场预期.1-10月累计,贸易顺差1,240.2亿美元,同比收窄15.4%.[ID:nCN1225660]

全球最大矿商必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)称,公司对全球经济局势的看法在上月正变得愈加谨慎.[ID:nCN1225690]

其他金属方面,LME期镍CMNI3收升10美元,报每吨18,150美元.尽管年内价格累计下挫近28%,但现货镍较三个月期镍溢价仍然宽至35美元.

以下为1859GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 337.15 -11.30 -3.24 444.70 -24.18

LME期铝 2094.00 -63.00 -2.92 2470.00 -15.22

LME期铜 7535.00 -195.00 -2.52 9600.00 -21.51

LME期铅 2014.00 -16.00 -0.79 2550.00 -21.02

LME期镍 18100.00 -40.00 -0.22 24750.00 -26.87

LME期锡 21350.00 -350.00 -1.61 26900.00 -20.63

LME期锌 1927.00 -33.00 -1.68 2454.00 -21.48

上海期铝 16175.00 20.00 +0.12 16840.00 -3.95

上海期铜 56680.00 350.00 +0.62 71850.00 -21.11

上海期锌 15255.00 145.00 +0.96 19475.00 -21.67

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=