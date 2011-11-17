〔纽约期市〕ICE期棉收低,因市场需求疲弱且担心全球经济衰退

路透纽约11月17日电---期棉周四触及跌停而收低,分析师指因受投资者平仓打压,因重创其他金融市场的疲弱需求及对全球经济衰退的担心冲击期棉价格.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1跌4.00美分,报每磅99.50美分,当日高位为1.0396美元.

目前交投最活跃的3月期棉CTH2下挫4.00美分,收报每磅96.48美分,当日高位为1.0085美元.

汤森路透初步数据显示,周四总成交量超过21,000口,与30日均值几乎持平.

独立分析师Mike Stevens称,过去几个交易日内投机客提振了市场.

但他称,由于投资者担心欧债危机可能进一步蔓延,导致市场需求疲弱及金融市场下跌,这打压了期棉和其他商品市场.

在美国农业部周四公布的一周出口销售报告中,中国再次成为大买家,但一位交易员认为,期棉市场的反应是"传言时买入,成为事实後卖出."

交易所数据显示,截至11月16日,期棉未平仓合约为140,095口,前一交易日为143,259口.

洲际交易所数据显示,周三成交量为25,736口,周二为57,321口,後者为2月18日以来最高水准.(完)