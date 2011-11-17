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债券 | 2011年 11月 18日 星期五 04:33 BJT

〔美国基金〕11月16日当周货币市场基金增加64.1亿美元--ICI

路透华盛顿11月17日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至11月16日当周,美国货币市场共同基金总资产增加64.1亿美元,至2.645万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加91.2亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少31.3亿美元,免税基金增加4.2亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少13亿美元至9,323.1亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加2.1亿美元,至1,963.2亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少10.9亿美元至5,431.7亿美元.免税基金资产减少4.2亿美元至1,928.2亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加77亿美元至1.713万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加89.1亿美元至7,178.3亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少20.5亿美元至9,005.6亿美元.免税基金资产增加8.4美元至945.9亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 母红;审校 利棣儿

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