〔美国基金〕11月16日当周货币市场基金增加64.1亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少13亿美元至9,323.1亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加2.1亿美元,至1,963.2亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少10.9亿美元至5,431.7亿美元.免税基金资产减少4.2亿美元至1,928.2亿美元.