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市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 06:09 BJT

〔全球金市〕金价受技术性抛盘打压下跌逾2%,现货银价重挫逾6%

* 金价创下两个月来最大单日跌幅,银价下跌逾6%

* 商品市场普跌,受技术性抛盘打压

* 西班牙和法国借贷成本攀升,市场惊恐不安

路透纽约/伦敦11月17日电---金价周四延续跌势下挫逾2%,创下近两个月最大单日跌幅,因担心欧债危机恶化的投资者大举抛售,且技术指标触发止损卖盘.

在投资者纷纷套现之际,任何一丝避险买盘迹象都稍纵即逝.现货银价亦下跌逾6%,因在全球经济不稳及欧债危机忧虑的背景下,标准普尔500指数,原油期货,工业金属及谷物价格纷纷下跌,引发外围市场出现追缴保证金狂潮.

黄金及其他商品亦重挫,价格跌破重要技术位.金价跌破50日均线和三周上升趋势线後,跌势加剧.过去四个交易日内,金价已累计下跌约4%.

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