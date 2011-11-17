〔全球金市〕金价受技术性抛盘打压下跌逾2%,现货银价重挫逾6%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 金价创下两个月来最大单日跌幅,银价下跌逾6%
* 商品市场普跌,受技术性抛盘打压
* 西班牙和法国借贷成本攀升,市场惊恐不安
路透纽约/伦敦11月17日电---金价周四延续跌势下挫逾2%,创下近两个月最大单日跌幅,因担心欧债危机恶化的投资者大举抛售,且技术指标触发止损卖盘.
在投资者纷纷套现之际,任何一丝避险买盘迹象都稍纵即逝.现货银价亦下跌逾6%,因在全球经济不稳及欧债危机忧虑的背景下,标准普尔500指数,原油期货,工业金属及谷物价格纷纷下跌,引发外围市场出现追缴保证金狂潮.
黄金及其他商品亦重挫,价格跌破重要技术位.金价跌破50日均线和三周上升趋势线後,跌势加剧.过去四个交易日内,金价已累计下跌约4%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选