〔全球金市〕金价受技术性抛盘打压下跌逾2%,现货银价重挫逾6%

路透纽约/伦敦11月17日电---金价周四延续跌势下挫逾2%,创下近两个月最大单日跌幅,因担心欧债危机恶化的投资者大举抛售,且技术指标触发止损卖盘.

在投资者纷纷套现之际,任何一丝避险买盘迹象都稍纵即逝.现货银价亦下跌逾6%,因在全球经济不稳及欧债危机忧虑的背景下,标准普尔500指数,原油期货,工业金属及谷物价格纷纷下跌,引发外围市场出现追缴保证金狂潮.