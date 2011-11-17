版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 06:03 BJT

〔加拿大股市〕大跌逾2%,因商品股重挫

路透多伦多11月17日电---加拿大股市周四大跌逾2%,接近一个月低端,因欧洲债券标售得标利率大涨,令商品市场遭普遍抛售,拖累原材料股和能源股下滑.

金价、铜价和银价齐步下滑,令此间市场矿业股重挫逾4%.金矿股跌幅居前,金价录得约两个月最大单日跌幅令金矿股指数下挫3.5%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低258.93点或2.13%,报11,915.43点,为10月21日来最低.

能源股收挫2.4%,因美国原油期货大跌逾3美元.(完)

--编译 李军;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐