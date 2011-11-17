〔美国股市〕受欧债疑虑打击收低,跌破重要技术关卡後卖盘升温

* 标普500指数跌穿一关键技术位後,卖盘加速

* 西班牙和意大利借贷成本攀升加重市场的忧虑

* 道指收跌1.1%,标普500指数下跌1.7%,Nasdaq指数下滑2%

路透纽约11月17日电---美国股市周四收跌,对欧债危机的担忧加剧导致标普500指数突然跌穿一关键技术位,促使投资者不加思索抛售离场.

标普500指数在早盘一直缓步下滑,在跌穿1,225点後现货和期货市场的抛盘均增速.

投资者日益聚焦在欧洲的情况,且市场早盘交投谨慎,因西班牙和意大利公债收益率(殖利率)上升至被视为难以为继的水准.

一些市场消息人士称,国会"超级委员会"内民主党和共和党议员出现纷争;该委员会是为了寻找降低美国负债办法而设立.

但Empire Executions总裁Peter Costa在纽约证交所场内时说,市场人士所指出引发股市下跌的催化剂中,没有一个是新的"新闻".