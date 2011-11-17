〔美国股市〕受欧债疑虑打击收低,跌破重要技术关卡後卖盘升温

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 标普500指数跌穿一关键技术位後,卖盘加速
* 西班牙和意大利借贷成本攀升加重市场的忧虑
* 道指收跌1.1%,标普500指数下跌1.7%,Nasdaq指数下滑2%
路透纽约11月17日电---美国股市周四收跌,对欧债危机的担忧加剧导致标普500指数突然跌穿一关键技术位,促使投资者不加思索抛售离场.
标普500指数在早盘一直缓步下滑,在跌穿1,225点後现货和期货市场的抛盘均增速.
投资者日益聚焦在欧洲的情况,且市场早盘交投谨慎,因西班牙和意大利公债收益率(殖利率)上升至被视为难以为继的水准.
一些市场消息人士称,国会"超级委员会"内民主党和共和党议员出现纷争;该委员会是为了寻找降低美国负债办法而设立.
但Empire Executions总裁Peter Costa在纽约证交所场内时说,市场人士所指出引发股市下跌的催化剂中,没有一个是新的"新闻".
"如果是徘徊在支持水准或阻力水平,市场不需要很大的消息推动,"他说,"当在支撑或阻力附近时,任何风吹草动将触发电脑产生的交易即时执行,且通常会让市场加速反应."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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