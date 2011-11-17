〔纽约汇市〕美元连续第四日上涨,因欧元区疑虑挥之不去

* 避险情绪打压股市和商品货币下跌

* 欧央行购买债券推低债券收益率,最初提振欧元

* 欧元区官员称未计划通过EFSF援助意大利

路透纽约11月17日电---避险情绪周四提振美元连续第四天上扬,同时打压股市和商品货币,因担心欧元区二线国家银行和财政问题可能蔓延至区内体质较好的经济体.

包括澳元、加元和新西兰元以及新兴市场在内等商品货币兑美元大幅下跌,因长达两年之久的债务危机仍未解决,投资者愈发失望.

"我认为欧元区危机在好转前可能还会恶化,"Seix Investment Advisors执行长兼首席投资总监James Keegan表示.

Keegan补充称,危机确实存在蔓延的可能性,"欧元区是否会作为一个整体存在令人怀疑".

意大利等债务负担沉重的欧元区国家公债收益率从高位下降,表明投资者忧虑缓解.这最初提振了欧元,但随着意大利形势进展愈发负面,这种支撑消退.

其中一个负面消息是,欧元区一位官员发表评论称,尚未计划动用欧元区救助资金对意大利予以财政援助.

午後稍晚,美元指数.DXY涨0.4%至78.301.

"目前,美元在危机发酵之际只会上涨,"法国兴业银行外汇部门主管Kit Juckes表示."欧元区领袖极力使欧元继续存在下去,全球都处在危机中."

他断定美元会在2012年3月触顶,他不认为危机会在圣诞节前得以解决."但从定义角度看,危机不会永远持续.美元力道是临时的,但也可能非常强劲."

欧元兑美元EUR=EBS几乎持平,在EBS交易平台报1.34610,之前一度高见1.35403.稍早曾跌至五周低点1.34210.该点位下方,10月低点1.3140附近存在关键的下行目标位.

交易员称在1.3440区域挂有买单.

意大利公债收益率周四跌至关键的7%关口下方,总理蒙堤公布全面改革计划,以解决该国债务危机.法国10年期公债较可比德债利差亦从纪录高位回落.

这帮助连跌三天的欧元反弹至1.35美元上方.

但欧元前景依然黯淡,若其未能突破1.36美元,下周可能重启疲势,分析师指出.