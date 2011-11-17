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宏观经济 | 2011年 11月 18日 星期五 07:03 BJT

《美国重要政经日程》--11月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1500 - 美国经济谘商会公布10月领先指标.

1500 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告.

2000 - 农业部公布月度牛群存栏报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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