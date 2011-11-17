〔货币市场〕美元借贷成本续升,美企业是否充当担保品出借方耐人寻味

路透纽约11月17日电---美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)周四上升,令欧洲银行业者被迫从欧洲央行(ECB)融资的可能性上升,并使一些美国分析师想弄清,欧洲央行的流动性互换结构是否会让美国企业受到欧债危机的威胁.

欧元/美元互换成本上升,三个月期欧元/美元交叉汇率基差互换利差扩大约6个基点,至负136个基点,为2008年金融危机以来最宽阔水平.

分析师称,市场对欧洲央行贷款的需求可能攀升.

RBS证券的短期利率策略主管Jim Lee认为,若达到负130个基点的水平,欧洲央行下一次84天期资金标售中借贷成本与民间市场借贷成本就会相等.

虽然从欧洲央行借款可能更加容易,但若借款银行手中没有高评级证券作为担保品,他们也必须同时用评级较低的证券交换,借入这些担保品.

诸如美国公债等低收益的安全资产有可能取得更高回报,这令一些市场人士想知道,美国企业是否也牵涉其中.

"我很想知道,究竟是谁能够借给欧洲银行业者高质量政府债券."美国国际集团(AIG)旗下的SunAmerica基金经理Michael Cheah指出."他们又是从哪得到的这些债券?对任何实体而言,持有这麽多的高质量债券都并非易事."

指标三个月期欧元LIBOREUR3MFSR=和欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=微升.三个月期欧元LIBOR和隔夜利率交换(OIS)EUREON3M=之间的利差处于2009年初以来最高水准,该指标衡量金融市场的紧张程度.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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