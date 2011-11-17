《综述》美国初请失业金人数和建筑许可数据强化经济成长加速的观点

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 一周初请失业金人数下降5,000人至七个月低点
* 四周平均值4月以来首次跌破40万人
* 房屋开工减少0.3%,建筑许可劲升10.9%
* 大西洋区中部地区制造业活动放缓,但就业改善
路透华盛顿11月17日电---美国上周初请失业金人数触及七个月低点,10月房屋建筑许可也强劲反弹,这些最新公布的数据表明,经济复苏的力度正在加强.
但周四公布的另一份数据表明,由于订单疲弱,本月美国大西洋区中部的制造业活动放缓,这给经济改善的形势带来一抹阴影.不过,企业雇佣增多,且工作时间延长.
"经济形势正在向好的方面加速前进,"Naroff Economic Advisors首席经济分析师Joel Naroff说."不过,经济要取得稳健增长,仍面临两大阻力:油价上升和欧债问题."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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