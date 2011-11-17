全球外汇市场11月18日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议後举行新闻发布会.
0700 - 德国10月生产者物价指数(PPI).
0800 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、德国央行总裁魏德曼出席欧洲银行业大会.
0900 - 意大利9月工业订单.
0900 - 意大利9月工业销售.
0915 - 欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在马德里IESE商学院发表讲话.
0930 - 欧洲央行执委会成员斯麦吉在弗洛伦萨发表演讲.
-- - 欧盟预算会议.
-- - 欧盟(EU)执委会主席巴罗索在布鲁塞尔发表讲话.
1315 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利以"区域及全国经济前景"为题发表演讲.
1500 - 10月美国领先指标.
1530 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标.
1815 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话.
1850 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在智利发表演讲,讲题为"美国联邦储备理事会的功能及德州经济".
1850 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参与智利央行举办的央行峰会,参加"自危机中复苏:金融市场的角色"主题报告及讨论
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。