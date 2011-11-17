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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 06:55 BJT

全球外汇市场11月18日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议後举行新闻发布会.

0700 - 德国10月生产者物价指数(PPI).

0800 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、德国央行总裁魏德曼出席欧洲银行业大会.

0900 - 意大利9月工业订单.

0900 - 意大利9月工业销售.

0915 - 欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在马德里IESE商学院发表讲话.

0930 - 欧洲央行执委会成员斯麦吉在弗洛伦萨发表演讲.

-- - 欧盟预算会议.

-- - 欧盟(EU)执委会主席巴罗索在布鲁塞尔发表讲话.

1315 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利以"区域及全国经济前景"为题发表演讲.

1500 - 10月美国领先指标.

1530 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标.

1815 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话.

1850 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在智利发表演讲,讲题为"美国联邦储备理事会的功能及德州经济".

1850 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参与智利央行举办的央行峰会,参加"自危机中复苏:金融市场的角色"主题报告及讨论

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张明钧

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