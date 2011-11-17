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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 06:57 BJT

《日本重要政经日程》--11月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣安住淳在内阁会议後召开新闻发布会.

0100 - 10月铜线和铜缆出货量.

0500 - 日本石油连盟会长天坊昭彦召开例行新闻发布会.

0500 - 10月粗钢产出.

0630 - 财务省与日债初级市场交易商开会讨论日债市场及其前景.

0830 - 财务省与日债投资者开会讨论日债市场及其前景.

企业面:

0700 - 日本生命保险协会会长兼日本生命保险社长Yoshinobu Tsusui召开每月例行新闻发布会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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