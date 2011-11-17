〔加拿大汇市〕加元兑美元触及一个月低位,受欧债危机担忧拖累

路透多伦多11月17日电---加元兑美元周四连续第四个交易日收低,追随全球股市和商品价格跌势,因市场对欧债危机蔓延的担忧持续升温.

避险货币美元走高,而澳元、加元和新西兰元等商品货币下跌,因投资者对持续两年的欧债危机远未得到化解感到失望.