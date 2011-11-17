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债券 | 2011年 11月 18日 星期五 06:38 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元触及一个月低位,受欧债危机担忧拖累

路透多伦多11月17日电---加元兑美元周四连续第四个交易日收低,追随全球股市和商品价格跌势,因市场对欧债危机蔓延的担忧持续升温.

避险货币美元走高,而澳元、加元和新西兰元等商品货币下跌,因投资者对持续两年的欧债危机远未得到化解感到失望.

"风险资产今天走势的确不是特别好,"CIBC Capital Markets Trading固定收益和外汇执行董事Darcy Browne称.

加元兑美元CAD=D4盘中触及1.0296加元,或0.9713美元,为10月12日以来最低水平.

加元兑美元收报1.0283加元,或0.9725美元;低于周三北美交易时段收盘价1.0229加元或0.9776美元.加元本周累计下挫逾1.6%.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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