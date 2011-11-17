〔国际油市〕美国原油期货重挫近4%,因投资者对此前的涨势获利了结

* 汽油期货大幅下跌,打压原油

* 布兰特/美国原油价差日内跌破6美元

路透纽约11月17日电---美国原油期货周四重挫近4%,受投资者锁定获利操作打压;上一交易日油价跳升逾3%,收在每桶102美元上方的五个月高位.

汽油期货在油市中跌幅居前,因需求疲弱之际炼油厂结束季节性维护工作,另外汽油库存上升以及大宗商品和股票市场的全面跌势亦拖累汽油.

纽约商业期货交易所(NYMEX)轻质低硫原油期货合约的相对强弱指标(RSI)出现强烈的卖出讯号,昨日该指标的14日移动均值升穿70,通常被认为是一个卖出讯号.随着价格下跌,RSI周四降至61.3.

有关Seaway原油管线在2012年改变输油方向计划的消息,引发了美国原油周三的涨势,并导致布兰特原油较美国原油的升水缩窄.输油方向改变料有助于减轻库欣的原油积压程度,将石油从库欣运往炼厂集中的美湾地区.

周四的数据显示,上周美国初请失业金人数降至七个月低点,10月房屋开工降幅小于预期,且建筑许可大幅上升.此後布兰特和美国原油期货均短暂缩减跌幅.

布兰特较美国原油升水CL-LCO1=R盘中跌破每桶6美元.此前在10月14日盘中触及28.10美元的纪录高点.

NYMEX-12月原油期货CLZ1下跌3.77美元或3.67%,结算价报每桶98.82美元,创9月28日以来最大单日百分比跌幅.盘中交投区间介于98.28至103.37美元.

西班牙和法国的公债标售磕磕绊绊,凸显了欧元区较大经济体恐成为债务危机牺牲品的威胁,这场危机源于希腊并已导致意大利政府更迭.

人们越来越担心英国会步入衰退,因一份调查显示上月消费者信心指数降至纪录低点,且英国天然气公司(British Gas)的所有者英国森特理克集团(Centrica)(CNA.L)发布获利预警.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 98.82 -3.77 -3.7% 98.28 103.37 146,151 379,612

1月原油 98.93 -3.67 -3.6% 98.34 103.37 405,823 331,958

12月RBOB汽油 2.5071 -0.1202 -4.6% 2.4970 2.6195 36,257 49,286

1月RBOB汽油 2.5156 -0.1163 -4.4% 2.5060 2.6264 48,927 49,442

12月取暖油 3.0832 -0.0514 -1.6% 3.0746 3.1475 50,718 75,197

1月取暖油 3.0901 -0.0508 -1.6% 3.0814 3.1542 52,640 55,404

ICE合约

1月布兰特 108.22 -3.66 -3.3% 107.60 111.98 259,849 270,998

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 843,642 1,222,861 697,554 1,351,740 5,385

汽油 142,202 184,076 136,279 297,549 -4,526

取暖油 180,005 201,547 140,017 297,574 -3,029 (完)