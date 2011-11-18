委内瑞拉称将在明年2月前还清40亿美元中国贷款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯11月17日电---委内瑞拉财长吉奥尔达尼（Jorge Giordani）周四表示，委内瑞拉将在明年2月前向中国国家开发银行偿还40亿美元贷款。
中国目前是委内瑞拉政府的最大外国融资渠道，委内瑞拉国有石油公司PDVSA必须每天向中国输送43万桶原油和原油产品来还债。
吉奥尔达尼表示，委内瑞拉与中国的协议在拉美是前所未有的。2007年的第一笔40亿美元贷款已经还清，另外一笔40亿美元贷款将在2012年初结清。
吉奥尔达尼对记者表示：“第二笔40亿美元贷款将在明年2月偿还完毕。”他补充道，两国原则上还达成了第三笔40亿美元的贷款协议。
委内瑞拉官员表示，中国的贷款投入到了社会工程和基础设施项目，但反对派政治家和一些经济学家抱怨，这笔账不透明。
除这三笔40亿美元贷款外，中国还在2010年向委内瑞拉提供了一项200亿美元的融资贷款。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。