委内瑞拉称将在明年2月前还清40亿美元中国贷款

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯11月17日电---委内瑞拉财长吉奥尔达尼（Jorge Giordani）周四表示，委内瑞拉将在明年2月前向中国国家开发银行偿还40亿美元贷款。

中国目前是委内瑞拉政府的最大外国融资渠道，委内瑞拉国有石油公司PDVSA必须每天向中国输送43万桶原油和原油产品来还债。

吉奥尔达尼表示，委内瑞拉与中国的协议在拉美是前所未有的。2007年的第一笔40亿美元贷款已经还清，另外一笔40亿美元贷款将在2012年初结清。

吉奥尔达尼对记者表示：“第二笔40亿美元贷款将在明年2月偿还完毕。”他补充道，两国原则上还达成了第三笔40亿美元的贷款协议。

委内瑞拉官员表示，中国的贷款投入到了社会工程和基础设施项目，但反对派政治家和一些经济学家抱怨，这笔账不透明。

除这三笔40亿美元贷款外，中国还在2010年向委内瑞拉提供了一项200亿美元的融资贷款。（完）