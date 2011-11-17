〔美国股市〕ADR收低,受欧债危机忧虑加剧拖累

路透纽约11月17日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四收低,欧洲企业令其承压,之前泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300指数.FTEU3收至六周低点,因对欧债危机忧虑升温.

法国和西班牙当日稍早的标债中显示举债成本上升,反映这两个国家公共财政的不安情绪升高,之後对危机可能失控的担忧加剧.

在美国上市的Lloyds Banking Group(LYG.N)ADR下降5.4%至1.58美元.Governor Bank of IrelandIRE.NADR下跌4.1%至4.39美元.巴克莱(BCS.N)ADR下挫3.3%至10.32美元.

材料类股亦大跌,因包括原油和黄金等贵金属在内的商品价格重挫.

中石油ADR(PTR.N)跌2.3%至127.48美元,BP石油公司(BP.N)跌2%至42.63美元.法国道达尔(TOT.N)跌1.3%至49.72美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌1.3%,标准普尔500指数.SPX下降1.7%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下跌1.1%,纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS下挫1.2%.

纽约梅隆银行的拉美ADR指数.BKLA下降2.2%.(完)

--编译 李爽;审校 张若琪

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