中国“神舟八号”飞船成功返回地面

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月17日电---中国“神舟八号”飞船周四成功返回地面，完成了傲游太空两周之旅。这是中国长期载人航天工程的一个重要时刻。
中国电视台的现场转播显示，“神舟八号”飞船返回舱在内蒙古预定区域成功着陆。
“神八”的返航也是中国太空实力日盛的最新展示。在美国载人航天计划受到预算限制和重心转移之困时，中国的太空实力、军事和外交影响力日益上升。
11月3日，“天宫一号”飞行器与“神八”飞船在距地面340公里的太空轨道，成功实现首次交会对接。
9月29日成功飞天的“天宫一号”是中国构建太空实验室的探索性准备工作之一。
中国希望在大约2020年前建成完全成熟的国际空间站。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。