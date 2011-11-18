中国“神舟八号”飞船成功返回地面

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月17日电---中国“神舟八号”飞船周四成功返回地面，完成了傲游太空两周之旅。这是中国长期载人航天工程的一个重要时刻。

中国电视台的现场转播显示，“神舟八号”飞船返回舱在内蒙古预定区域成功着陆。

“神八”的返航也是中国太空实力日盛的最新展示。在美国载人航天计划受到预算限制和重心转移之困时，中国的太空实力、军事和外交影响力日益上升。

11月3日，“天宫一号”飞行器与“神八”飞船在距地面340公里的太空轨道，成功实现首次交会对接。

9月29日成功飞天的“天宫一号”是中国构建太空实验室的探索性准备工作之一。

中国希望在大约2020年前建成完全成熟的国际空间站。（完）