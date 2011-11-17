〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数连涨三日,但船运市场震荡加剧

路透伦敦11月17日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第三日上升,因运往中国的铁矿石船货订单强劲.

尽管如此,航运业未来数月料将更加震荡,因船只供应过剩,且经济前景愈发黯淡,将令获利承压.

波罗的海乾散货运价指数涨14点或0.74%,至1,898点,创逾两周来的最高水准.

HSBC Shipping Services咨询顾问研究主管Nigel Prentis表示,"(运费收益)大多数来自具有波动性的大型船只,或多或少是围绕铁矿石和煤炭的船运,以及强劲的季节性需求."

"很高兴看到运费触底反弹,但人们质疑,未来12-18个月运费的稳定程度会如何.人们不应太过兴奋,因为未来将有更多船只进入市场."

铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.

在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿石出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周四上升1.09%,平均获利为28,795美元,连续第三日上涨,并触及三周来的最高.上个月该指数触及2010年11月以来高位.

波罗的海乾散货运价指数8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了近15%.该指数衡量的是铁矿石、煤炭和谷物等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨1.23%,平均获利为14,441美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)