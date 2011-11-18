〔中国个股〕海通证券有望拿到中国证监会批复,获准在香港上市--IFR

路透11月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第二大券商海通证券(600837.SS)有望于本周五之前拿到中国证监会批复，获准在香港上市，募集资金15-20亿美元。该公司将于11月21日(下周一)参加港交所聆讯。

上市推介初定于11月23日开始，路演将于12月初启动。

海通证券早前透露，将发行不超过14.1亿股H股，占发行後总股本的13%，同时附有最多15%的超额配售权。

瑞信CSGN.VX、德银(DBKGn.DE),及摩根大通(JPM.N)已被委任为联席全球协调人,并与花旗(C.N)、汇丰(HSBA.L)、野村(8604.T)、渣打(STAN.L)及瑞银UBSN.VX(UBS.N)共同出任联席簿记管理人.海通证券旗下的香港投行部门海通国际,亦会参与安排是次交易.(完)

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