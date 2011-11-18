〔中国个股〕海通证券有望拿到中国证监会批复,获准在香港上市--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第二大券商海通证券(600837.SS)有望于本周五之前拿到中国证监会批复，获准在香港上市，募集资金15-20亿美元。该公司将于11月21日(下周一)参加港交所聆讯。
上市推介初定于11月23日开始，路演将于12月初启动。
海通证券早前透露，将发行不超过14.1亿股H股，占发行後总股本的13%，同时附有最多15%的超额配售权。
瑞信CSGN.VX、德银(DBKGn.DE),及摩根大通(JPM.N)已被委任为联席全球协调人,并与花旗(C.N)、汇丰(HSBA.L)、野村(8604.T)、渣打(STAN.L)及瑞银UBSN.VX(UBS.N)共同出任联席簿记管理人.海通证券旗下的香港投行部门海通国际,亦会参与安排是次交易.(完)
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--整理 黄凯; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。