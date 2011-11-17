〔美国债市〕机构债较可比公债利差扩大,买气好转

IFR纽约11月17日电---美国两年期至七年期机构债较可比公债利差周四扩大约2个基点,长期品种利差扩大约1个基点,跟随利率互换利差扩大的走势,不过在投资者规避风险时的表现还要优于利率互换.由于融资利率上升暗示欧洲银行业者难以在市场中融资,投资者对欧债危机的担忧升温;而在避险交易热潮中,机构债填补了一些市场空白.

机构债买气好转,不过子弹式债券面临着另一波公司债发行高潮的竞争--有七宗公司债发行.

机构债继续走低,与五年期及以上的公债相比十分有吸引力.今日子弹式债券的交易活动主要集中在五至七年期品种.

利差扩大引发全面买需.在TRACE中的81.69亿美元成交值中,有23亿美元是子弹式债券.

房贷美在11月未发行新债,但可能选择在12月14和22日的两次发行窗口宣布发债.

另外,房贷美还宣布将把已恢复"正常"状态的拖欠抵押贷款进行证券化.(完)

--编译 徐文焰;审校 张明钧

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