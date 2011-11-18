美众院外事委员会批准向台湾出售F-16 C/D战机

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月17日电---美国众议院外事委员会周四投票通过议案，要求总统奥巴马向台湾出售66架新式F-16战斗机。9月，奥巴马批准对台湾现有战机进行价值53亿美元的升级。
支持对台军售的美国两党议员表示，他们希望发出一个讯息，即当台湾面临中国大陆不断上升的军事威胁，美国国会对台湾不离不弃。
但向台湾出售新一代F-16战机势必激怒中国。中国对美国9月通过的对台湾F-16 A/B型战机进行改装升级的决定已然十分恼火。
美国政府官员表示，升级实际上将使台湾现有战机拥有同最新F-16 C/D型战机同样的能力。
同情台湾的国会议员在国会山表示，根据1979年通过的《与台湾关系法》(Taiwan Relations Act)，华府有义务向台湾提供防御性武器。
众议院外事委员会主席、共和党议员伊丽娜-罗斯勒提恩(Ileana Ros-Lehtinen)表示：“台湾需要这些F-16战斗机，需要以此保护台湾海峡上空。”
该委员会周四通过了要求向台湾出售新一代F-16 C/D战机的议案。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。