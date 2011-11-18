〔离岸人民币〕日本欧力士和法国电力集团拟发行人民币债券--IFR

路透11月18日电---据汤森路透旗下IFR报导,日本最大的租赁公司--欧力士(Orix Corp.)(8591.T)(IX.N)已经委托渣打银行作为协调簿记管理人及联合主办行，与澳新银行、法国巴黎银行、法国东方汇理银行、大和资本市场和瑞穗证券作为联合簿记管理人和联合主办行，共同安排其第二次人民币计价Reg S债券的发行计划。

穆迪对欧力士评级为A3，标准普尔对欧力士评级为A-。

在香港举行投资者会议之後，该交易料将视市况而启动。标普对该债券的评级料为A-。

欧力士今年3月，在日本核危机恶化的情况下，首次发行4亿元（6，000万美元）三年期离岸人民币债券，息率为2%，也是第一家来自日本的非银行机构在该市场发债。该债券在二级市场报价约2.6%左右。

另外,法国电力集团（EDF）将在香港和新加坡召开一系列固定收益投资者会议。并可能在这些会议之後，视市况而考虑发行其首笔点心债。汇丰为受托全球协调人，负责安排这些会议。该公司评级为Aa3／AA-／A+，是领先的全球公共事业公司之一。(完)

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