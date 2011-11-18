〔离岸人民币〕日本欧力士和法国电力集团拟发行人民币债券--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月18日电---据汤森路透旗下IFR报导,日本最大的租赁公司--欧力士(Orix Corp.)(8591.T)(IX.N)已经委托渣打银行作为协调簿记管理人及联合主办行，与澳新银行、法国巴黎银行、法国东方汇理银行、大和资本市场和瑞穗证券作为联合簿记管理人和联合主办行，共同安排其第二次人民币计价Reg S债券的发行计划。
穆迪对欧力士评级为A3，标准普尔对欧力士评级为A-。
在香港举行投资者会议之後，该交易料将视市况而启动。标普对该债券的评级料为A-。
欧力士今年3月，在日本核危机恶化的情况下，首次发行4亿元（6，000万美元）三年期离岸人民币债券，息率为2%，也是第一家来自日本的非银行机构在该市场发债。该债券在二级市场报价约2.6%左右。
另外,法国电力集团（EDF）将在香港和新加坡召开一系列固定收益投资者会议。并可能在这些会议之後，视市况而考虑发行其首笔点心债。汇丰为受托全球协调人，负责安排这些会议。该公司评级为Aa3／AA-／A+，是领先的全球公共事业公司之一。(完)
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--整理 黄凯; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。