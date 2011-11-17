(重温稿)〔加拿大经济〕10月通胀料温和,整体CPI料回落至央行目标区间内

* 事项:加拿大10月消费者物价指数(CPI)

* 时间:11月18日(周五)1100GMT

路透预估:

10月 9月 预估区间

整体CPI(较前月) +0.1% +0.2%

整体CPI(较上年同期) +2.8% +3.2% +2.5%至+3.0%

核心CPI(较前月) +0.1% +0.5%

核心CPI(较上年同期) +1.9% +2.2% +1.7%至+2.0%

观察重点:

加拿大10月消费者物价增幅料温和,9与曾意外强劲上升.服饰和新机动车价格下降料缓解通胀压力,抵消住房成本上升.

整体CPI料较前月上升0.1%,较上年同期升幅料从3.2%回落至2.8%,重回加拿大央行1-3%的通胀目标区间以内.核心通胀率应略微下滑.9月服饰和机动车价格出现强于往常的季节性上升,抵销了电子产品价格3%的降幅.

分析师预计10月服饰和机动车价格带来的压力下降.能源投入价格下降也将开始传导至其他物价.

"整体通胀和核心通胀最近加速趋势料在10月出现反转,部分原因在于大宗商品价格下降,经济动能减速,且此前推高物价的几项临时因素消失,"道明证券(TD Securities)首席加拿大宏观策略师David Tulk表示.

市场对于加拿大通胀压力上升并不担心,因为全球经济面临阻力,且10月就业岗位意外减少.

外界广泛预期,继第二季出现轻微萎缩後,今年剩馀时间加拿大国内经济成长仍将疲弱.消费者支出低迷,欧债危机致其持续萎靡不振,且美国对出口需求疲弱,料都阻碍价格上涨.

分析师称,11月和12月核心通胀率料升至目标上方,之後在2012年回落,因经济成长乏力削弱了定价权.

加拿大央行上月表示,预计2012年核心通胀率将下滑,到2013年底回落至2%.

加拿大央行预计到2012年中期整体CPI将在约1%触底,之後回升,到2013年末核心通胀率将回到2%的目标,因经济中的供应过剩被缓慢消化.

加拿大央行第二季调查的加拿大企业中有80%预计明年通胀率仍将在央行的目标区间内.

市场影响:

欧债危机影响仍在持续,全球经济成长前景黯淡,即便通胀大幅跳涨也不大可能改变加拿大央行将维持利率在1%直至2012年下半年的预期.

但物价压力若意外大幅下降,将确认该央行10月中旬对经济的最新观点,可能会促使更多分析师认为央行下一步举动可能会是降息,而不是升息.

这将打压加拿大元CAD=D4.

通胀率意外跳涨可能温和支撑加元,并冲击债券,因为这将有助于降低降息风险.

隔夜指数互换市场目前反映出央行降息的可能性.(完)