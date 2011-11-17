版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 07:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月17日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 74.91 -3.05 -3.91 4101111

搜狐 (SOHU.O) 54.19 -2.53 -4.46 956426

网易 (NTES.O) 47.58 +1.88 +4.11 2182186

百度 (BIDU.O) 131.10 -7.00 -5.07 7511923

亚信科技 ASIA.O 8.87 -0.18 -1.99 703176

侨兴环球电话 XING.O 0.73 -0.02 -2.67 114237

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.71 -0.03 -0.24 3420058

联电 (UMC.N) 2.14 -0.07 -3.17 741447

日月光 (ASX.N) 4.51 -0.11 -2.38 162659

矽品精密 (SPIL.O) 4.54 -0.11 -2.37 1338242

和信超媒体 (GIGM.O) 0.91 +0.03 +3.42 110833

友达 (AUO.N) 4.70 +0.00 +0.00 437619

中华电信 (CHT.N) 34.19 +0.48 +1.42 76728

台湾国际航电 (GRMN.O) 35.20 -0.19 -0.54 777377

香港

中国移动 (CHL.N) 48.67 -0.47 -0.96 312987

中国联通 (CHU.N) 21.05 -0.02 -0.09 458081

中国电信 (CHA.N) 60.82 +0.34 +0.56 44269

中芯国际 (SMI.N) 2.45 -0.04 -1.61 94273

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.79 -0.09 -2.32 9840

(完)

--整理 李爽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐