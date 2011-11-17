《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 74.91 -3.05 -3.91 4101111
搜狐 (SOHU.O) 54.19 -2.53 -4.46 956426
网易 (NTES.O) 47.58 +1.88 +4.11 2182186
百度 (BIDU.O) 131.10 -7.00 -5.07 7511923
亚信科技 ASIA.O 8.87 -0.18 -1.99 703176
侨兴环球电话 XING.O 0.73 -0.02 -2.67 114237
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.71 -0.03 -0.24 3420058
联电 (UMC.N) 2.14 -0.07 -3.17 741447
日月光 (ASX.N) 4.51 -0.11 -2.38 162659
矽品精密 (SPIL.O) 4.54 -0.11 -2.37 1338242
和信超媒体 (GIGM.O) 0.91 +0.03 +3.42 110833
友达 (AUO.N) 4.70 +0.00 +0.00 437619
中华电信 (CHT.N) 34.19 +0.48 +1.42 76728
台湾国际航电 (GRMN.O) 35.20 -0.19 -0.54 777377
香港
中国移动 (CHL.N) 48.67 -0.47 -0.96 312987
中国联通 (CHU.N) 21.05 -0.02 -0.09 458081
中国电信 (CHA.N) 60.82 +0.34 +0.56 44269
中芯国际 (SMI.N) 2.45 -0.04 -1.61 94273
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.79 -0.09 -2.32 9840
(完)
--整理 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。