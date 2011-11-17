《美债周五展望》欧债疑虑助燃对公债的避险买兴,关注国会预算案

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 如果美国减赤委员会未能达成协议,预料美国将削减预算

* 降低预算造成的财政紧缩可能拖累经济增长

* 经济增长放缓可能损及较高风险资产,扶助公债

* 股市下跌燃点公债的避险买盘

路透纽约11月17日电---美国较长期公债价格周四上涨,受助于股市下跌以及市场认为美国可能自动降低预算,这将造成财政紧缩,进而拖累长期经济增长并令通胀保持在低水平.

欧洲债务危机担忧助燃对避险美国公债的兴致,且在未来几天可能仍是投资者的最大忧虑.

美股三大股指全线下跌.一些消息人士称,传闻美国国会委员会在寻找未来10年将美国预算降低1.2万亿美元的途径方面没有取得任何进展.

美国经济方面,美国上周初请失业金人数触七个月低位且10月建筑许可强劲反弹的消息暗示经济复苏正积聚动能.

周五公布的美国10月领先指标预期为上升0.6%.

如果不是欧元区债务危机及担心美国以外的经济体增长放缓,经济数据越是向好,越是有利股市及拖累债市.

"由于不断传来欧洲的消息,且美国减赤委员会11月23日的最後限期临近,公债市场的关注点不在经济消息上,"Morgan Stanley Smith Barney首席固定收益策略师Kevin Flanagan说.

由12名共和党和民主党议员成员组成的"超级委员会"正致力制定方案,在未来10年将预算降低至少1.2万亿美元.一封由72名共和党议员的联名信呼吁超级委员会内的共和党议员不考虑包括增税在内的任何交易.

不过,如果超级委员会无法达成降低预算协议,将导致美国自动降低预算,这可能限制长期经济增长及保持通胀在低位,令固定收益投资前景利好.固定收益投资的价格会被通胀所蚕食.

"投资人认为,如果委员会无法达成协议,将导致美国自动降低预算,这意味着财政支出将进一步紧缩,且经济增长将放缓,"CRT Capital Group资深公债策略师Ian Lyngen说.

不过Flanagan说,尽管市场不指望委员会能达成减赤协议,但也不排除达成折衷方案的可能性.

"市场一开始的期望很低,任何暗示将达成某种形式协议的消息将不利公债,因协议将鼓励风险交易,"他说,"委员会磋商遇阻创造更多避险交易,故达成协议的迹象将鼓励风险交易."

指标10年期公债US10YT=RR价格涨9/32,收益率降至1.96%,周三尾盘为1.99%.

"投资者留意融资成本及公债标售市场,无论是西班牙,法国或是意大利,且感到欧洲的情势正在扩散,且不是朝好的方向,所以投资人继续在美国公债中避险."

周四西班牙标售10年公债得标利率迫近7%,为1997年来最高.而法国在新的中期公债标售的得标利率也大幅攀升.

30年期公债US30YT=RR升31/32,其收益率下跌至2.99%,周三尾盘报3.02%.(完)

--编译 利棣儿/肖群英;审校 母红/吴云凌

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