《中国报摘》--中国证券报11月18日

* 头版头条:

--沪深交易所、中登公司通知,沪深交易所将停止受理保险机构直接持有交易单元(即保险公司自有证券席位)的申请,鼓励保险机构作为两所会员的特殊机构客户参与市场交易,要求保险机构对目前已直接持有的存量交易单元加强清理并逐步退出,原则上应于2014年底前逐步退出,向两所出具书面承诺函.

* 其他:

--权威人士透露,在向多部委徵求意见後,内贸"十二五"(2011-2015年)规划将进行发布前最後一次审议,预计本月底前发布.规划将重点支持电子商务、物流等领域发展,网上支付等相关行业将迎来实质性利好.

--财政部、发改委日前通知,决定从2012年1月1日至2014年12月31日,对小型微型企业免征管理类、登记类、证照类行政事业性收费共计22项.

--国家食品药品监督管理局药品注册司司长张伟表示,2011年全球仿制药市场规模即将突破1,300亿美元,作为发展中国家,仿制药是中国公共卫生政策的重要支撑,未来将研究鼓励高水平仿制药的政策措施,引导仿制药的研发和生产水平的提高.

--国际清算银行数据显示,10月人民币实际有效汇率指数为126.42,较9月上升1.05%.截至10月末,今年人民币实际有效汇率上升5.34%.

--中国人民大学金融与证券研究所所长吴晓求表示,到2012年,股权分置改革带来的非流通股解禁期压力将会慢慢消失,市场将进入新的趋势.不过,中国股市在未来10年仍要承受较大的融资压力.

--双汇发展(000895.SZ)公告,公司接收购方罗特克斯有限公司通知,罗特克斯已于日前收到中国证监会的批复,对罗特克斯及其一致行动人公告要约收购报告书无异议.

--中国中冶(601618.SS)公告,公司今年1-10月份累计新签合同额2,460亿元,较上年同期增长3.3%,其中海外合同137亿元.

--TCL集团(000100.SZ)公告称,公司拟利用闲置资金12亿元购买理财产品,预计可获得投资收益约2,683万元.(完)

--整理 曾菱; 审校 黄凯