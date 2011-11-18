〔东京汇市〕美元持坚,因欧洲银行业融资忧虑升温

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 美元从风险厌恶情绪渐浓中获益
* 澳元受创,兑美元跌回平价下方
* 市场忧虑升温,因欧洲银行业融资环境趋紧
路透悉尼11月18日电---美元周五在亚洲市场持坚,而欧洲银行业向国内汇回资金的举动让欧元意外展现出韧性,有迹象显示,随着欧元区债务危机加剧,融资压力上升.
市场焦点周四落在了西班牙,该国不得不支付1997年以来最高的利率以标售10年期公债,逼近7%这个被视为不可持续的水准.即使如此,恐亦难以完全实现融资目标.
"债务危机好像慢镜头下的列车相撞那样持续着,美元融资目前显然成为更大的问题,因债务危机更深地向西班牙扩散,"法国兴业银行的策略师Sebastien Galy表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。