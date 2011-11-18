〔东京汇市〕美元持坚,因欧洲银行业融资忧虑升温

* 美元从风险厌恶情绪渐浓中获益

* 澳元受创,兑美元跌回平价下方

* 市场忧虑升温,因欧洲银行业融资环境趋紧

路透悉尼11月18日电---美元周五在亚洲市场持坚,而欧洲银行业向国内汇回资金的举动让欧元意外展现出韧性,有迹象显示,随着欧元区债务危机加剧,融资压力上升.

市场焦点周四落在了西班牙,该国不得不支付1997年以来最高的利率以标售10年期公债,逼近7%这个被视为不可持续的水准.即使如此,恐亦难以完全实现融资目标.

"债务危机好像慢镜头下的列车相撞那样持续着,美元融资目前显然成为更大的问题,因债务危机更深地向西班牙扩散,"法国兴业银行的策略师Sebastien Galy表示.