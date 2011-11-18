更正:〔货币市场〕"欧洲日圆利率期货"跌至八个月低点,因全球货币市场趋紧

(更正:红条、标题及内文第一段中..."欧元日圆利率期货"...因译文有误,应更正为"欧洲日圆利率期货";另标头应更正为"货币市场",非"亚洲汇市")

路透东京11月18日电---指标三个月欧洲日圆利率期货JEYv1周五跌至八个月低点99.645,因担忧美元货币市场融资趋紧可能导致银行以较高利率筹借日圆.

欧洲日圆利率期货承压,因欧洲美元利率期货<0#ED:>下跌引发市场猜测银行或更加依赖日圆融资,因美元货币市场趋紧,尽管包括东京银行间拆放款利率(TIBOR)在内的日圆货币市场利率一直基本稳定,得益于日本央行的大规模资金挹注.(完)