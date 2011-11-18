更正:〔货币市场〕"欧洲日圆利率期货"跌至八个月低点,因全球货币市场趋紧

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:红条、标题及内文第一段中..."欧元日圆利率期货"...因译文有误,应更正为"欧洲日圆利率期货";另标头应更正为"货币市场",非"亚洲汇市")
路透东京11月18日电---指标三个月欧洲日圆利率期货JEYv1周五跌至八个月低点99.645,因担忧美元货币市场融资趋紧可能导致银行以较高利率筹借日圆.
欧洲日圆利率期货承压,因欧洲美元利率期货<0#ED:>下跌引发市场猜测银行或更加依赖日圆融资,因美元货币市场趋紧,尽管包括东京银行间拆放款利率(TIBOR)在内的日圆货币市场利率一直基本稳定,得益于日本央行的大规模资金挹注.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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