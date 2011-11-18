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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 08:07 BJT

《中国报摘》--金融时报11月18日

* 头版头条:

--三季度货币政策报告解读称,准确判断当前经济形势,增强宏观调控灵活性,保持物价总水平基本稳定.

* 其他:

--中国人民银行行长助理李东荣称,要加强金融宏观调控,引导金融机构加大对科技创新的信贷投入,深化金融体制改革. (完)

--整理 沈燕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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