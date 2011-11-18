《中国报摘》--金融时报11月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--三季度货币政策报告解读称,准确判断当前经济形势,增强宏观调控灵活性,保持物价总水平基本稳定.
* 其他:
--中国人民银行行长助理李东荣称,要加强金融宏观调控,引导金融机构加大对科技创新的信贷投入,深化金融体制改革. (完)
--整理 沈燕; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。