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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 08:11 BJT

〔日本股市〕开盘下跌,投资者关注欧元区危机

路透东京11月18日电---日股日经指数周五盘初下跌,追随美国和欧洲股市跌势,因全球市场焦急观望欧元区的最新进展.

日经指数.N225盘初下跌1.2%,至8,372.98点.东证股价指数.TOPX跌1.1%,至719.42点.(完)

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--编译 肖群英;审校 戴素萍

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