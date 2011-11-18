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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 08:18 BJT

〔韩国股市〕开低2%,因银行股和科技股下跌

路透首尔11月18日电---韩国股市周五开低2%,此前美股下滑,因有关欧债危机蔓延的忧虑日益升温令投资者焦虑不安,促使其寻求较为安全的资产.

科技和银行类大盘股领跌,其中三星电子(005930.KS)跌1.5%,KB金融集团(105560.KS)下挫2.2%.

0003GMT,综合股价指数.KS11下跌1.9%,报1,841.03点.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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