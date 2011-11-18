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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 08:24 BJT

《中国重要政经日程》--2011年11月18日-2012年4月14日

=============================今日重要政经日程==========================

11/18(五)

--中国低碳技术与新能源峰会在深圳举行.

--2011经济学人中国峰会在北京举行.

--2011最佳商业模式中国峰会在北京举行,至19日.

*--统计局发布房地产价格统计信息

*--国新办举行新闻发布会,介绍天宫一号/神舟八号交会对接任务有关情况

=============================近日重要政经日程==========================

11/19(六)

--2011(第二届)中国企业气候公益论坛、地球・唯一村庄大型环保公益活动晚会在北京举行,至20日.

11/29(二)

--第二届中国经济和信息化论坛在北京举行.

12/8(四)

--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.

12/9(五)

--2011中国企业领袖年会在北京举行,至11日.

12/10(六)

--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.

--2011中国营销领袖年会在广州举行.

12/12(一)

--第十届中国企业实施走出去战略论坛在北京召开.

12/15(四)

--亚洲财富论坛第四届中国年会在北京举行,至17日.

4/13/2012(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 康熙泽

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