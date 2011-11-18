〔汽车产业〕日本丰田和日产考虑改变策略以应对日圆走强--高层

路透11月17日电---日本丰田汽车(7203.T)和日产汽车(7201.T)的高层周四表示,日圆走强正在迫使他们考虑改变生产计划和联盟策略.

日圆兑美元10月末创纪录高位.日圆升值令丰田和日产的利润受到削减,因两家公司均在国内生产汽车,而後销往海外市场.

丰田汽车社长丰田章男在一座工厂的揭幕仪式上谈到,为了抵消日圆走坚所带来的不利影响,丰田可能会与供应商和经销商的"深化结盟".这座工厂设在美国密西西比州,将生产目前产于日本国内的卡罗拉(Corolla)轿车.

在纽约举行的另一场活动中,日产汽车董事长暨执行长戈恩称,日圆走强可能会迫使日产及其他汽车厂商将生产基地转至日本以外.

"目前,许多项目都把制造基地设在日本以外,因在日圆兑美元汇率为77日圆、完全看不到改变希望的情况下,不这麽做就难以生存,"戈恩在纽约Japan Society发表演讲时说.