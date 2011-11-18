《中国报摘》--其他报纸重要消息11月18日(I)

**上海证券报**

--中国证监会主席助理吴利军表示,当前和今後一段时期,证监会将大力发展债券市场,有效提升债券市场在直接融资中的比重;同时加大对战略性新兴产业支持力度,加强和改进对中小企业特别是小微型企业的证券期货服务,推动产业结构加快调整升级.

--投资大师罗杰斯表示,目前不会买中国股票,但若全球经济变得更糟糕,会考虑买入中国的股票,看好中国的农业、旅游及自然资源类股票.

--交通运输部发文要求,防止港口出现过度超前和低水平重复建设,形成布局合理、层次分明的现代港口体系;并将抓紧研究制定"十二五"(2011-2015年)港口公路、铁路等集疏运通道的建设与扩能改造方案.

--来自北京产权交易所的信息显示,中铁二局集团公开挂牌转让所持成都中铁名人置业发展公司全部60%的股权,转让底价4.81亿元人民币,此外,意向受让方还须付清标的企业及其子公司欠转让方13.08亿元的债务,转让总价高达18亿元.

--中国船舶工业行业协会的监测显示,今年1-6月全国约有50%的船厂没有接到新订单,截至9月底仍有约30%的船厂没有接到新订单,部分企业明年上半年将可能陷入开工不足的困境.

**人民日报**

--国家开发银行广西分行设计了中小企业"两台一会"统贷模式,是以中小企业服务中心为统贷平台、担保公司为担保平台、信用协会为公示平台,利用政府组织协调优势,系统、批量地开展中小企业贷款业务的方法体系,截至2011年10月底,累计发放中小企业贷款62亿元,统贷模式下无一笔不良贷款,本息按时回收.

--2012天津夏季达沃斯论坛将于明年9月11日至13日在天津梅江会展中心举行,主题为"塑造未来经济",天津市已经启动筹备.

**第一财经日报**

--据悉,上海农村商业银行计划在云南、湖南和山东集中设立30家村镇银行,目前正在积极筹备中,有望今年底、明年初开始正式设立.

--前央行货币政策委员会委员、国民经济研究所所长樊纲表示,预计货币政策近期不会出现重大调整,而是在总量不变的情况下,在微观领域对中小企业资金领域进行补充等.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/李然; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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