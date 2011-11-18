《新兴市场重要经济事件预告》--11月18日-11月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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11月18日(五)
法兰克福--第21届法兰克福欧洲银行业大会.演讲嘉宾包括欧洲央行管委会成员魏德曼,德国财政部长朔伊布勒,比利时副首相瑞德斯,欧洲复兴开发银行总裁米罗,巴西央行副总裁Luiz Pereira.
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在第21届欧洲银行业大会上致开幕词(0800).
布鲁塞尔--欧盟2012年预算会议.
印尼巴厘岛--第19届东南亚国家联盟(ASEAN)峰会和相关峰会(第二日).
新加坡--新加坡金融管理局公布年度金融稳定评估(0400).
土耳其伊斯坦布尔--第三届黑海能源和经济年度论坛.土耳其财长Mehmet Simsek将发表讲话.
圣地亚哥--智利央行理事Sebastian Claro主持智利央行第15届年会"资本流动性和货币政策"的一个会议.(1200)
圣地亚哥--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在智利央行举行央行峰会前,参加"从危机中复苏:金融市场的角色"的报告和讨论.(1850)
11月19(六)
印尼巴厘岛--第19届东南亚国家联盟(ASEAN)峰会和相关峰会(最後一日).
11月20日(日)
中国成都--中美商贸联合委员会年度会议(至11月21日).
11月21日(一)
维也纳--"在全球经济环境中的欧洲一体化-中国、俄罗斯以及中东欧和南东欧(SESEE)"会议,由奥地利央行和芬兰央行联合举办.欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼、利卡宁、国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民和俄罗斯经济发展部副部长Andrey Klepach将发表讲话(首日).
阿布贾--尼日利亚央行货币政策委员会会议(至11月22日).
巴林麦纳麦--第18届世界伊斯兰银行业年会(至11月23日).
巴西圣保罗--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特向Getulio Vargas商学院学生发表有关"美联储工作"的讲话(1930).
11月22日(二)
维也纳--"在全球经济环境中的欧洲一体化-中国、俄罗斯以及中东欧和南东欧(SESEE)"会议,由奥地利央行和芬兰央行联合举办.欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼、利卡宁、国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民和俄罗斯经济发展部副部长Andrey Klepach将发表讲话(最後一日).
新加坡--世界银行就东亚和太平洋地区经济预估召开新闻发布会(0100).
科伦坡--斯里兰卡将在国会提交完整预算.
阿布贾--尼日利亚央行货币政策委员会会议(最後一日).
南非米德兰特--南非副财长Nhlanhla Nene在公共部门审计委员会论坛上发表主旨演讲(0730).
比勒陀利亚--南非央行召开货币政策论坛.
比勒陀利亚--南非央行公布每年两次的货币政策评估(1530).
哈拉雷--津巴布韦财长Tendai Biti向议会提交2012年国家预算.
11月23日(三)
东京--东南亚国家联盟(ASEAN)副财长与央行副总裁会议(AFDM)+三国(中国、日本和韩国)(至11月24日).
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
德黑兰--伊朗投资者峰会(至11月24日).
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度报告最终版本.
11月24日(四)
东京--东南亚国家联盟(ASEAN)副财长与央行副总裁会议(AFDM)+三国(中国、日本和韩国)(最後一日).
开罗--埃及货币政策委员会会议.
11月25日(五)
波哥大--哥伦比亚央行董事会会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。