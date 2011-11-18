〔全球经济〕日本财务大臣称G7或在年底前举行会议,但还未确定

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月18日电---日本财务大臣安住淳周五表示,七国集团(G7)可能在年底前举行会议,讨论欧债危机,但这一计划还未确定.
"自戛纳G20峰会以来,却是有传闻称年底将前举行G7会议,"安住淳在内阁会议後的记者会上表示."但并不确定是否会一定举行."
他补充称,他在密切关注西班牙举债成本的上升,并称德国需要在建立防止危机蔓延的防火墙方面发挥重要作用,这一点很关键.(完)
--编译 李爽; 审校 郑茵
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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