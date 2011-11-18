〔全球经济〕日本财务大臣称G7或在年底前举行会议,但还未确定

路透东京11月18日电---日本财务大臣安住淳周五表示,七国集团(G7)可能在年底前举行会议,讨论欧债危机,但这一计划还未确定.

"自戛纳G20峰会以来,却是有传闻称年底将前举行G7会议,"安住淳在内阁会议後的记者会上表示."但并不确定是否会一定举行."

他补充称,他在密切关注西班牙举债成本的上升,并称德国需要在建立防止危机蔓延的防火墙方面发挥重要作用,这一点很关键.(完)