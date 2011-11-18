〔中国企业〕中信网络拟转让长城宽带股债权,挂牌价格10.8亿元

路透北京11月18日电---中国中信集团公司下属中信网络有限公司,拟转让长城宽带网络服务有限公司50%股权及4.8亿元人民币债权,在产权交易所的挂牌价格为10.8亿元.

周四刊登在北京产权交易所网站的公告显示,中信网络有限公司全资控股长城宽带.公告要求,意向受让方应持有业务种类为因特网接入服务业务的增值电信业务经营许可证,且该证载明业务覆盖范围当前累计不少于三个省级行政区域内的15个城市.

公告并称,意向受让方应为不具有外资背景的、合法存续的中华人民共和国境内有限责任公司、未上市股份有限公司或在境内上市的股份有限公司.2010年度,经审计的公司净资产不低于人民币30亿元,连续3年主营业务收入均不低于人民币10亿元等.

数据显示,2010年度,中国最大的驻地网运营商--长城宽带实现净利1,156万元,营业收入达13亿元.许可经营项目包括互联网信息服务业务.一般经营项目为计算机系统服务.(完)

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