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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 08:51 BJT

〔中港个股〕中国中冶称前10月新签合同额2,460亿元,同比增3.3%

路透上海11月18日电---中国工程建设综合企业--中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)周五公告称,1-10月公司累计新签合同额2,460亿元人民币,较上年同期增长3.3%,其中海外合同137亿元.

该公司10月新签的重大合同合计金额达83.4亿元,占2010年度经审计营业收入的4%,包括成都大魔方项目工程、攀钢西昌钒钛资源综合利用项目及首钢伊犁钢铁公司高炉工程等.

中国中冶第三季度实现净利6.34亿元,按年降18.48%.[ID:nCN1184536]

中国中冶A股周四收报2.97元,过去一个月下跌1.66%.(完)

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--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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