〔中港个股〕中国中冶称前10月新签合同额2,460亿元,同比增3.3%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月18日电---中国工程建设综合企业--中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)周五公告称,1-10月公司累计新签合同额2,460亿元人民币,较上年同期增长3.3%,其中海外合同137亿元.
该公司10月新签的重大合同合计金额达83.4亿元,占2010年度经审计营业收入的4%,包括成都大魔方项目工程、攀钢西昌钒钛资源综合利用项目及首钢伊犁钢铁公司高炉工程等.
中国中冶第三季度实现净利6.34亿元,按年降18.48%.[ID:nCN1184536]
中国中冶A股周四收报2.97元,过去一个月下跌1.66%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。