〔中国证券〕保险公司证券交易需通过券商席位,现自有席位渐退出--报载

路透上海11月18日电---中国证券报周五引述相关通知称,保险机构参与证券市场交易,应通过沪、深两个交易所的会员单位,即证券公司的渠道进行.险资现有直接持有的交易单元(席位),要加强清理并逐步退出.

报导引述沪、深交易所及证券登记结算公司相关通知称,"鼓励保险机构作为两所会员的特殊机构客户参与市场交易,保险机构应与两所会员签订证券交易委托协议,作为两所会员的特殊机构客户参与证券买卖并由该会员负责保险机构相关证券与资金的结算业务."

其次,在保险机构作为两所会员的机构客户的情况下,经备案,会员向保险机构提供专用的交易单元.两所将停止受理保险机构直接持有交易单元的申请.

通知称,对于保险机构目前已经直接持有的存量交易单元,原则上应于2014年底前逐步退出,并向两所出具书面承诺函.

报导表示,保险机构交易席位之争由来已久.2004年以来部分保险机构以直接持有或租用交易单元的方式进行证券交易,但证券法规定进入证券交易所参与集中交易的必须是交易所会员,而保险机构并不具备资格.

分析人士认为,除席位方面违反证券法规定外,险资在交易过程中陆续暴露出超越权限违规代理、未履行交收担保职责等问题,因此才出台上述通知.

目前A股市场上市的证券公司有中信证券(600030.SS)(6030.HK)、招商证券(600999.SS)、光大证券(601818.SS)、海通证券(600837.SS)等.(完)