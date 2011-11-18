〔全球金市〕金价持稳,上日因欧债忧虑拖累而大跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月18日电---金价在周五持稳.上日金价下挫2.4%,因欧债危机愈演愈烈的担忧引发投资者抛售较高风险资产,贵金属亦被殃及.
截至0031GMT,现货金XAU=微升0.2%至每盎司1,723.89美元,本周可能下挫3.5%,为9月末以来的最大单周跌幅.
现货金反弹至50日移动均线上方,但後者即将下穿100日移动均线,这是技术面看跌的信号.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。