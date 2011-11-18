〔全球金市〕金价持稳,上日因欧债忧虑拖累而大跌

路透新加坡11月18日电---金价在周五持稳.上日金价下挫2.4%,因欧债危机愈演愈烈的担忧引发投资者抛售较高风险资产,贵金属亦被殃及.

截至0031GMT,现货金XAU=微升0.2%至每盎司1,723.89美元,本周可能下挫3.5%,为9月末以来的最大单周跌幅.