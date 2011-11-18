版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 08:56 BJT

〔全球金市〕金价持稳,上日因欧债忧虑拖累而大跌

路透新加坡11月18日电---金价在周五持稳.上日金价下挫2.4%,因欧债危机愈演愈烈的担忧引发投资者抛售较高风险资产,贵金属亦被殃及.

截至0031GMT,现货金XAU=微升0.2%至每盎司1,723.89美元,本周可能下挫3.5%,为9月末以来的最大单周跌幅.

现货金反弹至50日移动均线上方,但後者即将下穿100日移动均线,这是技术面看跌的信号.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐