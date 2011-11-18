《中国股市盘前看点》--11月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国10月领先指标
--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、德国央行总裁魏德曼出席欧洲银行业大会
--欧盟预算会议
**宏观经济和政策面**
--前央行货币政策委员会委员、国民经济研究所所长樊纲表示,预计货币政策近期不会出现重大调整,而是在总量不变情况下,在微观领域对中小企业资金领域进行补充等.
--中国证券报引述相关通知称,保险机构参与证券市场交易,应通过沪、深两个交易所的会员单位,即证券公司的渠道进行.险资现有直接持有的交易单元(席位),要加强清理并逐步退出.[ID:nCN1228000]
**重点行业和公司**
--中国船舶工业行业协会监测显示,今年1-6月全国约有50%的船厂没有接到新订单,截至9月底仍有约30%的船厂没有接到新订单,部分企业明年上半年将可能陷入开工不足的困境.
--中国冶金(1618.HK)(601618.SS)公告称,1-10月公司累计新签合同额2,460亿元人民币,较上年同期增长3.3%.[ID:nCN1227988]
--据汤森路透旗下IFR报导,海通证券(600837.SS)有望于本周五之前拿到中国证监会批复,获准在香港上市,募集资金15-20亿美元.[ID:nCN1227736]
**海外动向**
--美国股市周四收跌,对欧债危机的担忧加剧导致标普500指数突然跌穿一关键技术位,促使投资者不加思索抛售离场.道琼工业指数收跌134.86点,或1.13%,报11,770.73点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC预计在2,450点附近震荡.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。